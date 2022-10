Premier League (J 12) : Liverpool domine West Ham, Chelsea freiné à Brentford

Liverpool - West Ham : 1-0

Le succès face à Manchester City (1-0) a été confirmé contre West Ham pour les Reds, ce mercredi soir à Anfield. Face à West Ham, qui n'a rien d'un opposant simple, les joueurs de Jürgen Klopp ont su enchaîner une 2ème victoire consécutive sur le plan national et une 3ème toutes compétition confondues. La première période s'est surtout résumée à un duel entre Darwin Nunez et Lucas Fabianski, le portier des Hammers. Sur les 3 duels disputés, l'attaquant est parvenu à faire la différence par le biais d'une belle tête décroisée sur un centre de Tsimikas (1-0, 22ème). A noter que West Ham a raté une belle d'occasion d'égaliser dans le temps additionnel de la première période après un arrêt d'Alisson sur le penalty de Bowen. Dans les dernières minutes, un frisson a parcouru Anfield quand la frappe de Soucek a été détournée de manière décisive par Milner et Alisson (89ème). Avec un match de retard, Liverpool monte à la 7ème position du classement.

Brighton - Chelsea : 0-0

Un coup d'arrêt pour le Chelsea de Graham Potter. Le technicien a concédé son premier match nul à la tête des Blues à Brighton ce mercredi soir dans un match sans but (0-0). Les tirs comme les occasions ont été au rendez-vous avec un total de 21 occasions et 15 frappes vers les buts. Sans Aubameyang, Sterling ou encore Thiago Silva au coup d'envoi, les Blues ont été sérieusement bousculés et auraient pu souffrir plus que de mesure sans les multiples arrêts de Kepa (9ème, 33ème), encore une fois titulaire à la place d'Edouard Mendy. Malgré un déficit de justesse dans le dernier geste, Chelsea a failli arracher la victoire - ce qui aurait été un vrai hold-up - si Raya n'avait pas détourné le tir de Chukwuemeka (90ème+4). Toujours positionné à la 4ème place, les Blues tenteront de repartir de l'avant avec une opposition face à Manchester United, samedi.