Premier League : Grâce à Giroud, Chelsea se reprend

Après son revers encaissé il y a quelques jours face à West Ham (3-2), et les succès glanés par Manchester United et Leicester ce samedi, Chelsea devait absolument s'imposer face à Watford ce soir pour rester au contact du podium. Et les Blues ont pu compter sur ce bon vieux Olivier Giroud. L'attaquant français surprenait Foster à la demi-heure de jeu en pivotant et en frappant suite à un service de Barkley. Très bon ces dernières semaines, Willian doublait la mise sur penalty après une faute de Capoue sur Pulisic dans la surface des Hornets peu avant le repos (42eme). 2-0, c'était d'ailleurs le score à la mi-temps en faveur des hommes de Frank Lampard.



Face à une formation de Watford limitée, c'est un atelier d'attaque-défense qui s'organisait dans le second acte. À l'heure de jeu, une tentative croisée signée Giroud était détournée par Dawson. Foster devait lui s'employer à 20 minutes du terme sur une grosse frappe signée Willian. Chelsea continuait d'attaquer sans pousser ses offensives, ni prendre de risques pour ne pas s'exposer à l'ire des attaquants de Watford. Les Hornets se montraient tout de même dangereux à dix minutes de terme, avec une tentative de Welbeck qui forçait Kepa Arrizabalaga à la parade. Barkley mettait fin au suspens avec une nouvelle réalisation pour les locaux en toute fin de rencontre. 3-0, score final. Succès important pour les Blues qui reprennent la 4eme place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.