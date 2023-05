Premier League : Fin de saison pour Thiago Alcantara à Liverpool

C'est la mauvaise nouvelle pour Liverpool. Engagés dans un sprint final en Premier League en vue de pouvoir accrocher une place en Ligue des Champions, les Reds ne pourront pas compter sur Thiago Alcantara. Le milieu de terrain espagnol era out jusqu'en fin de saison étant donné qu'il va devoir se faire opérer de la hanche. Cette blessure l'avait déjà tenu éloigné des terrains depuis quelques semaines et Alcantara a pris la décision de se faire opérer. Jürgen Klopp devra donc se passer d'un élément important lors des derniers matchs de Liverpool en championnat.

Les Reds ont encore cinq rencontres de Premier League à jouer avec des matchs contre Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa et Southampton. Pour l'heure, ils sont cinquièmes du championnat avec sept points de retard sur Manchester United, 4e mais qui compte aussi un match en moins. La mission qualification en Ligue des Champions sera délicate mais Klopp et ses joueurs veulent y croire. Pour cela, il faudra tout gagner jusqu'à la fin de saison et compter sur un faux-pas de Manchester United.