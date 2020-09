Premier League : Faux-départ pour Tottenham, Leicester leader provisoire

José Mourinho réclame un attaquant, et il a bien raison. La première journée de Premier League a prouvé que Tottenham n'est peut-être pas encore prêt pour se mêler à la lutte aux places en Ligue des Champions. Les Spurs ont été battus à domicile par Everton, une équipe qui a réussi un mercato ambitieux (0-1). Malgré la possession, le club londonien n'a pas réussi à faire trembler les filets adverses. Dele Alli, Matt Doherty ou Harry Kane ont eu des opportunités mais ils ont buté sur un excellent Jordan Pickford. Plus offensifs, notamment grâce à James Rodriguez, les hommes de Carlo Ancelotti ont eu plus d'occasions et d'efficacité. Après dix minutes de jeu en seconde période, Dominic Calvert-Lewin a trouvé la lucarne d'Hugo Lloris en reprenant de la tête un coup-franc de Lucas Digne. Une superbe combinaison qui est venue bonifier l'excellente performance des Toffees. Au milieu, Allan et Abdoulaye Doucouré ont déjà réalisé de bonnes choses alors que Richarlison a encore une fois été une menace permanente.

Leicester n'arrête pas de surprendre

Un peu plus tôt dans la journée, Leicester a assumé son statut d'outsider. Sur la pelouse de West Bromwich, les Foxes se sont imposés malgré un effectif diminué par les forfaits et les mouvements sur le marché des transferts (0-3). Comme à son habitude, Jamie Vardy a fait la différence en transformant deux pénaltys. Mais avant le doublé de l'international anglais, c'est un latéral belge qui s'est illustré. Tout juste arrivé de l'Atalanta Bergame, Timothy Castagne a trouvé le chemin des filets pour son premier match en Premier League. De la tête, le joueur qui était courtisé par le PSG a repris un centre de son compatriote Dennis Praet. Avec ce large succès construit en seconde période, les hommes de Brendan Rodgers sont provisoirement en tête du championnat d'Angleterre.