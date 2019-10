Premier League: Everton renoue avec la victoire

Mal en point depuis le début de saison, Everton restait notamment sur quatre revers de rang en championnat, et s'est offert ce samedi, en ouverture de la 9e journée de Premier League, une précieuse victoire. Venus à Goodison Park pour tenter de se remettre en selle également, West Ham et ses Français Sébastien Haller et Issa Diop ont été battus (2-0) par les Toffees du Brésilien Bernard, buteur en début de match (17e), et de l'Islandais Sigurdsson (90e+2).

Avec Lucas Digne et Djibril Sidibé titulaires, le club de Liverpool s'offre provisoirement un joli bond en avant au classement, pour pointer à la 12e place, juste devant Manchester United.