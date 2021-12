Premier League : Everton-Newcastle reporté

Le troisième match reporté pour Everton

Le match d'Everton contre Newcastle United à Goodison Park, qui devait se jouer le jeudi 30 décembre, a malheureusement été reporté. Le conseil d'administration a accepté la demande de report de Newcastle car le club n'a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de COVID-19 et de blessures", peut-on notamment lire sur le site officiel de la Premier League.



Following a request from Newcastle, the Premier League Board has agreed to postpone the club’s away fixture against Everton, due to be played on Thursday 30 December

Full statement: https://t.co/8aM0LoSXhx#EVENEW pic.twitter.com/BHNJWfZ09L



— Premier League (@premierleague) December 28, 2021

La 20ème journée de Premier League a déjà été amputée de deux oppositions en raison du Covid-19. En effet, Arsenal-Wolverhampton et Leeds-Aston Villa ont été reportés et, ce mardi, un nouveau match vient s'ajouter à la liste.. Par le biais d'un communiqué officiel, la Premier League a donné de plus amples informations.En cette période de matchs en Angleterre,Newcastle, 19ème du classement, a tenu en échec Manchester United lundi soir sur la pelouse de St James Park (1-1). La date de la tenue du match, elle, n'a pour le moment pas été fixée par la Premier League.