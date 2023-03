Premier League : Crystal Palace évince Patrick Vieira

Actuellement douzième du Championnat anglais, le club londonien de Crystal Palace a fait le choix de se séparer de son entraîneur, Patrick Vieira. Démis de ses fonctions au sein de l'OGC Nice fin 2020, le Français avait rejoint l'effectif de Crystal Palace à l'été 2021, mais son bilan en dix-huit mois à la tête du club a été jugé bien trop insatisfaisant et il ne semble pas s'améliorer. Preuve en est, Crystal Palace n'a remporté aucune victoire en 2023 et ne sont plus qu'à trois points de la dangereuse zone de relégation.

« C'est avec un immense regret que cette décision difficile a été prise. En fin de compte, les résultats de ces derniers mois nous ont placés dans une position précaire en championnat et nous avons estimé qu'un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de conserver notre place en Premier League. » a déclaré le président du club, Steve Parish dans des propos relayés par L'Équipe.