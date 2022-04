Au lendemain d'une victoire impressionnante de Liverpool dans le derby d'Angleterre face à Manchester United, Manchester City n'a pas manqué l'opportunité de répondre à son concurrent direct. Dans ce face-à-face formidable entre les deux meilleures équipes du Royaume, la formation de Guardiola ne faiblit pas. Opposés à Brighton, les Citizens ont logiquement tenu leur rang pour signer une précieuse victoire dans la course au titre, et reprendre ainsi leur fauteuil de leader. Mahrez (53e), Foden (65e) et Bernardo Silva (82e) ont trouvé le chemin des filets pour une victoire 3-0 des Sky Blues.

Arsenal se paie Chelsea !

L'autre affiche alléchante du soir opposait Chelsea à Arsenal dans un match en retard de la 25e journée de Premier League. Et contre toute attente, ce sont les Gunners qui se sont adjugés ce derby de Londres au terme d'un scénario fou (4-2). Un doublé de Nketiah (13e, 57e), Smith-Rowe (27e) et Saka (90e+2) ont été les buteurs héroïques du jour, répondant à Werner (17e) et Azpilucueta (32e) dans les rangs des Blues. Arsenal remonte à la cinquième place, fort de ce succès marquant. Chelsea reste troisième.