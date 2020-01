Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Manchester City. Une semaine après leur démonstration de force sur le terrain d'Aston Villa (1-6), les Skyblues sont passés par toutes les émotions contre Crystal Palace ce samedi. Longtemps menés au score suite au premier but de Cenk Tosun sous le maillot des Eagles (39eme), les hommes de Pep Guardiola ont peut-être d'abord entrevu le spectre d'une troisième défaite à domicile cette saison en Premier League. Ils ont sans doute ensuite dû croire dur comme fer à la victoire, puisqu'un doublé express de Sergio Agüero (82eme, 87eme) leur a permis d'inverser la tendance. Mais les Mancuniens ont finalement été contraints de se contenter d'un partage des points, Fernandinhos ayant dévié au fond de ses propres filets un centre de Wilfried Zaha (90eme). Tenus en échec dans leur antre (2-2), les Citizens ne quittent pas la deuxième place. Mais Leicester, qui rendra visite à Burnley dimanche (15h00), pourrait revenir à leur hauteur.

Arsenal avance au ralenti, Norwich gagne le duel des mal-classés

Dans le même temps, Arsenal recevait Sheffield United avec la ferme intention d'enchaîner un troisième succès d'affilée à domicile toutes compétitions confondues. Tout avait plutôt bien commencé pour les Gunners, mis sur de bons rails par Gabriel Martinelli juste avant la pause (45eme). Mais les Blades n'ont pas abdiqué et John Fleck a fini par égaliser (83eme). Ce nul (1-1) n'arrange pas franchement la formation entraînée par Mikel Arteta, qui profite malgré tout du score de parité entre West Ham et Everton (1-1) pour passer devant les Toffees et s'installer à la dixième place. En bas de tableau, Norwich (20eme) a décroché une victoire très importante face à Bournemouth (19eme) grâce à un penalty transformé par l'inévitable Teemu Pukki (1-0). Les Canaries n'ont plus que six points de retard sur Watford, le premier non-relégable.