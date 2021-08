Back underway for the second half! 💪

Les Gunners d'Arsenal avaient l'occasion de se racheter auprès après leur défaite inaugurale 2-0 sur le terrain du promu Brentford. Mais pour y parvenir, il fallait battre l'armada de Chelsea, qui a récemment acquis Romelu Lukaku en provenance de l'Inter Milan. La mission s'annonçait très difficile et effectivement, les Gunners ont concédé l'ouverture du score dès le quart d'heure de jeu par... Lukaku. Un centre rasant de James permettait ainsi au belge d'ouvrir son compteur buts aux dépens des locaux. Passeur sur le premier but, Reece James se muait en buteur 20 minutes plus tard.La deuxième période était tout aussi animée avec pour une fois, une grosse opportunité d'Arsenal. Édouard Mendy sauvait les Blues avec sa détente verticale sur une tentative signée Saka. Mendy se montrait tout aussi décisif sur une frappe en pivot de Pierre-Emerick Aubameyang à l'heure de jeu. Mais le portier de Chelsea n'a pas été le seul gardien à briller ce soir. En face, Bernd Leno s'offrait une parade d'exception à un quart d'heure de la fin suite à une tête de Romelu Lukaku, en déviant dévie sur sa barre la reprise du Belge.