Alors qu'une finale de Ligue des Champions se profile, Chelsea termine cette saison de Premier League en levant le pied. Après le succès de Leicester contre Manchester United (1-2), les Blues étaient dans l'obligation de s'adjuger le derby londonien contre Arsenal pour remonter sur le podium. C'est raté. En panne d'efficacité, la bande à Tuchel s'est faite surprendre par des Gunners plus réalistes.

Chelsea n'a pas trouvé le bon tempo

Un seul but a été inscrit dans cette rencontre - rapidement qui plus est. Il a été l'oeuvre de Smith-Rowe, qui a bénéficié d'un caviar d'Aubameyang après que le buteur gabonais ait exploité une incroyable mésentente entre Jorginho et Kepa (0-1, 16e). Sonnés, les Blues ont bien réagi dans la suite de ce premier acte, mais Mount a manqué de réussite dans le dernier geste (27e, 36e).



Piégés par le bon quadrillage des Gunners en seconde période, les Blues ont finalement dû attendre la fin de match pour frôler l'égalisation. Et ce sont deux frenchies, Kurt Zouma puis Olivier Giroud, qui ont joué de malchance en trouvant tous les deux la barre transversale sur une dernière action folle (90e) ! Le score n'a plus évolué. Arsenal s'offre une victoire de gala. Chelsea reste quatrième.