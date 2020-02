Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Chelsea. Après un succès précieux dans le derby londonien contre Tottenham (2-1), les Blues, battus sèchement par le Bayern en Ligue des champions mardi (0-3), ont éprouvé toutes les peines du monde à contenir Bournemouth ce samedi, en Premier League. Un homme a joué un rôle majeur pour éviter le pire : Marcos Alonso. Le polyvalent latéral espagnol s'est improvisé sauveur du jour en s'offrant un doublé. C'est lui qui a débloqué la situation peu après la demi-heure de jeu d'un tir imparable (0-1, 33eme). Et c'est lui, surtout, qui a égalisé sur le fil d'une tête rageuse en fin de match (2-2, 86eme).

Chelsea trop friable défensivement

Entre temps, les hommes de Frank Lampard n'avaient pas affiché un visage franchement rassurant. Déjà bousculés en début de match avant une montée en puissance attendue, les Blues ont plongé en début de seconde période en encaissant deux buts coup sur coup. Lerma avait égalisé d'une tête parfaite (1-1, 54eme) avant que King ne permette aux locaux de repasser devant trois petites minutes plus tard (2-1, 57eme). Un avantage que Bournemouth n'a donc pas conservé, Chelsea arrachant un point à l'orgueil. Un moindre mal dans cette fin d'après-midi contrastée. Quatrième à 5 points du podium, Chelsea fait du surplace.