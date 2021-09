Attention à Chelsea cette saison, en Premier League. Les Blues marquent beaucoup de buts, n'en prennent pas et leurs recrues, à l'image de Romelu Lukaku, s'intègrent bien. Illustration encore contre Tottenham, ce dimanche. Si la première période a été assez fermée (0-0 au repos) et que Chelsea a mal négocié pas mal de situations avantageuses, notamment sur des attaques rapides,Et c'est un ancien pensionnaire de la Ligue 1 qui a débloqué la situation pour les visiteurs à la 49e minute. On parle évidement de Thiago Silva. Le défenseur brésilien profitait d'un corner de Marcos Alonso pour ouvrir le score d'un joli coup de boule, de quoi faire sauter le verrou des Spurs. Peu avant l'heure de jeu, les locaux allaient subir un CSC d'Eric Dier qui allait les enfoncer dans cette partie. Ce dernier avait dévié une frappe signée N'Golo Kanté et trompait Hugo Lloris, surpris par cette déviation. 2-0, et 3-0 en fin de rencontre après une nouvelle réalisation signée Antonio Rudiger dans le temps additionnel d'une reprise sans contrôle du pied droit d'un ballon de Timo Werner.