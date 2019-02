Après son passage sur le banc du Real Madrid, de janvier 2015 à mai 2018, pour le succès que l'on connait (9 trophées, dont 3 Ligues des champions), Zinédine Zidane se rapproche toujours plus de la Premier League. Alors que Manchester United est clairement l’une des destinations possibles à l'issue de la saison, la légende du football français serait également dans le viseur de Chelsea, où Maurizio Sarri est sur la sellette.

Selon The Sun, dimanche, "Zizou" est carrément d’accord pour rejoindre les Blues ces prochains mois, mais aurait posé trois conditions. Le coach de 46 ans veut garder Eden Hazard, un joueur qu’il a toujours apprécié et qu'il avait réclamé, en vain, à Florentino Pérez. Il compte aussi renforcer l’équipe londonienne avec une enveloppe fixée à 200 millions de livres (environ 228 M€), tout en ayant son mot à dire sur le Mercato aux côtés de la directrice générale Marina Granovskaia.

Le changement de cap pourrait arriver plus vite que prévu du côté de Stamford Bridge. Le football pratiqué par Maurizio Sarri, peu spectaculaire, a frustré les fans de Chelsea cette saison et les résultats ne sont plus bons, puisque les Blues ont glissé à la 6e place. Des mauvais résultats en Coupes contre Manchester United, ce lundi (en exclusivité à 20h30 sur beIN SPORTS 1), et face à City, dans 10 jours, pourraient renforcer la rumeur d’une venue de Zinédine Zidane.