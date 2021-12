Animée par un duel à 3 palpitant, la Premier League anglaise a encore offert son lot de rebondissements, ce mercredi, aux quatre coins du Royaume.

Les 3 premiers ne lâchent rien

Les trois cadors du championnat étaient en déplacement. Manchester City a imposé sa loi face à Aston Villa (2-1). Steven Gerrard avait expliqué avant la rencontre qu'il souhaitait se frotter à Pep Guardiola. L'ancienne légende des Reds paie encore pour apprendre. Car ce sont bien les Citizens qui ont tenu leur rang dans ce match. Après l'ouverture du score signée Ruben Dias (27e), Bernardo Silva a doublé la mise pour les Sky Blues (43e). La réduction du score de Watkins n'a rien changé (47e).



De son côté, Liverpool a également signé un précieux succès en s'adjugeant le derby de la Mersey face à Everton, avec la manière, dans une atmosphère bouillonnante (4-1). Les hommes de Jürgen Klopp ont dessiné leur victoire en début de match, avec des buts de Jordan Henderson (9e) et Mo Salah (19e). Gray a réduit le score en fin de première période (38e), mais les Reds ont repassé la seconde au retour des vestiaires, avec un nouveau de Salah (64e) et une réalisation de Jota (79e).



Enfin, Chelsea a su éviter le piège tendu par Watford (victoire 2-1). Mount avait débloqué la situation pour les Blues (29e), avant que Dennis égalise pour les locaux (43e), mais un but de Ziyech en seconde période a suffi au bonheur du club londonien. Statut quo en tête de la Premier League avec ce succès qui permet à Chelsea de conserver son fauteuil de leader, devant Manchester City et Liverpool.