Premier League : C’était chaud entre Maupay et Guendouzi

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/neal-maupay-donne-la-victoire-a-brighton-a-la-derniere-seconde-CNT000001r0wS8.html"][/EMBED]



Neal Maupay et Matteo Guendouzi ne partiront pas en vacances ensemble. L’attaquant de Brighton (23 ans) et le milieu d’Arsenal (21 ans) se sont écharpés à la fin du match entre les Seagulls et les Gunners, remporté 2-1 par les locaux, grâce à un but de Maupay dans le temps additionnel. A la fin du match, Guendouzi est venu attraper son compatriote au niveau de la gorge, et l’ancien Niçois s’est immédiatement écroulé. Heureusement pour le jeune Gunner, l’arbitre ne l’a pas vu, même s’il pourrait être sanctionné a posteriori. Peut-être Guendouzi reprochait-il à Maupay d’avoir blessé le gardien d’Arsenal, Bernd Leno, lors d’un choc aérien en fin de première mi-temps… Le portier allemand s’en était d’ailleurs pris au Français au moment où il était évacué sur la civière.

Maupay : "Ils doivent apprendre l'humilité"

Pris en grippe par les Gunners, l’ancien attaquant de Nice s’est défendu lors de son interview d’après-match, en anglais. « Certains de leurs joueurs doivent apprendre ce qu’est l’humilité, spécialement l’un d’entre eux. Il a parlé pendant tout le match, en disant vraiment de mauvaises choses. Je ne vais pas dire quoi car je pourrais avoir des problèmes. C'était en français, car il est français. Donc quand j’ai marqué, j’ai eu besoin de lui dire : "écoute, c’est ce qui arrive quand tu parles trop sur la pelouse." Ils ont eu ce qu’ils méritaient. Ils doivent apprendre l’humilité. Ils ont beaucoup parlé en première période, en deuxième aussi… », a déclaré Neal Maupay. On attend désormais les explications de Guendouzi... Quoi qu’il en soit, avec ce résultat, Brighton est 15eme de Premier League avec 32 points, et Arsenal 10eme avec 40 points.