Premier League: Burnley fait tomber Tottenham

Après quatre victoires de suite en Premier League, Tottenham a chuté sur la pelouse de Burnley samedi (2-1), à l'occasion de la 27e journée. Malgré le retour d'Harry Kane, titulaire pour la première fois depuis plus d'un mois et un temps buteur égalisateur (65e), les Spurs ont perdu trois points dans le Lancashire. Chris Wood (57e) et Ashley Barnes (83e) ont scellé le sort des joueurs de Mauricio Pochettino, lesquels marquent un coup d'arrêt au classement. Les partenaires d'Hugo Lloris restent à cinq points de Manchester City (1er, même nombre de matches) et de Liverpool (2e, un match en retard). De son côté, Burnley compte désormais huit matches consécutifs sans défaite (cinq victoires, trois nuls) et passe 13e avant les autres matches du weekend.

Burnley's unbeaten #PL run is stretched to 8️⃣ matches



A massive win!#BURTOT pic.twitter.com/pn1DoABsuS — Premier League (@premierleague) 23 février 2019