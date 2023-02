Premier League : Bruno Fernandes décortique la méthode Erik Ten Hag

Un pari réussi. Nommé entraîneur des Red Devils en début de saison, Erik Ten Hag est en train d’imposer sa patte sur l’effectif mancunien. Après deux défaites pour ses 2 premiers matchs de Premier League, Manchester United s’est redressé pour désormais occuper la 3e place à seulement 5 unités du leader Arsenal. En parallèle de sa bonne saison dans son championnat national, le club de Raphaël Varane vient de se qualifier pour les 8èmes de finale de Ligue Europa en éliminant le FC Barcelone au tour précédent. Des bons résultats malgré les affaires extra-sportives liées au départ de Cristiano Ronaldo. Lors d’un entretien accordé à BT Sport, Bruno Fernandes est revenu sur le management du technicien batave.

“Tout le monde se demandait : "Il va le faire ou pas? Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter?" Et il l’a fait plusieurs fois, avec Cristiano, Jadon et Marcus. (...) Marcus avait envie de jouer mais il a accepté. Il est entré en jeu, il a marqué et nous avons gagné. À la fin, il a ri avec l’entraîneur. Marcus était probablement dans sa meilleure forme avant ce match contre les Wolves, il a fait quelque chose de mal et le manager l’a sorti. Dans un premier temps, nous avons pensé: "C’est notre joueur principal, nous avons besoin de lui". Mais dans un deuxième temps, j’étais assis avec David (De Gea) et j’ai dit: "C’est comme ça que ça doit être, parce que sinon, les plus jeunes vont penser que s'il ne leur fait rien, il ne me fera rien non plus" confie-t-il.