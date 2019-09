Premier League: Bournemouth en plein rêve

Les Cherries ne touchent plus terre. Bournemouth pointe ce vendredi soir, après la première victoire de son histoire à St Mary's en ouverture de la 6e journée de Premier League (1-3), sur le podium à la 3e place de l'élite anglaise.

The Cherries go 3️⃣rd in the #PL table after a hard-fought victory at St Mary's #SOUBOU pic.twitter.com/8x8UYcb4hB