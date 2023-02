Il est celui qui a apporté le dernier titre à Arsenal en 2004 au terme d'une saison où les Gunners n'auront perdu aucun match. Arsène Wenger a été l'entraîneur des "Invincibles" d'Arsenal et a apporté trois titres en Premier League au club londonien (1998, 2002 et 2004). Mais aujourd'hui, son ancien joueur Mikel Arteta, devenu coach des Gunners, pourrait bien permettre à Arsenal de regoûter à un titre de champion. Car pour l'heure, les Londoniens sont en tête du championnat avec deux points d'avance sur Manchester City et un match en moins. Forcément, cela met en joie Wenger et le Français a commenté la réussite actuelle des hommes d'Arteta. Il a indiqué au micro de beIN SPORTS qu'il y croit pour un sacre en fin de saison, lui qui sent que c'est la saison ou jamais pour un titre du côté d'Arsenal.

"C’était un bon sentiment de voir ce que c’est maintenant et la foule heureuse, l’équipe se porte bien. J’aime ce que j’ai vu et j’ai aimé ce que j’ai ressenti dans le vestiaire, l’esprit d’équipe est génial, l’humilité, la faim des jeunes joueurs est incroyable. Ils ont faim. Ils sont assez bons, il y a toujours une période où vous n’avez pas gagné, où vous devez faire avec. C’est maintenant une opportunité que vous pouvez manquer. Les menaces habituelles de la Premier League sont toutes hors course. La seule menace est City et même City n’est pas aussi dominant que l’année dernière ou deux ans auparavant. Depuis le début de la saison, City est plus vulnérable défensivement qu’il ne l’était les années précédentes. J’ai le sentiment que vous le gagnez quand vous le pouvez et que vous ne vous souciez pas de tout le reste, vous laissez les autres parler et vous prenez le titre. (Sur des chances de titre l'an prochain) Elles ne seront pas aussi favorables qu’aujourd’hui, alors ne laissons pas passer cette occasion. Arsenal a 51 points, ce qui est remarquable après 22 matchs", a ainsi assuré l'ancien entraîneur emblématique des Gunners, resté à la tête de l'équipe de 1996 à 2018.