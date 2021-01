Premier League : Arsenal repart de l'avant contre Newcastle

Tenu en échec par Crystal Palace, il y a quatre jours en Premier League (0-0), Arsenal a su relancer la machine, ce lundi soir en s'imposant face à un Newcastle complètement dépassé par la vitesse des enchaînements des Gunners. Mais que ce succès fût long à se dessiner pour les joueurs dirigés par Mikel Arteta. Maîtres du ballon, laissé par les visiteurs, venus dans une optique ultra-défensive, les locaux ont souvent su trouver le chemin jusqu'au dernier tiers du terrain. Toutefois, une maladresse prégnante s'est manifestée, par exemple avec une occasion d'Aubameyang et un ballon détourné par le poteau (14ème), sans oublier une frappe à l'angle de la surface avec un tir trop orienté vers l'extérieur du but (40ème).

Arsenal a réglé le tir en seconde période

Avec des débats déséquilibrés mais un score nul à la pause (0-0), il fallait une réaction rapide afin de s'éviter un stress dispensable. Fort heureusement pour eux, les Gunners ont pu compter sur un Aubameyang adroit lorsque, à la 50ème minute, le natif de Laval, trouvé par Partey dans la profondeur, s'est joué de Krafth avant de trouver le chemin des filets d'un tir net du gauche au premier poteau. Galvanisé par cet avantage au score, Arsenal s'est libéré et dix minutes plus tard, Saka - situé en retrait au point de penalty - a doublé la mise consécutivement à une passe décisive offerte par Smith-Rowe. A la 77ème, sur une action réalisée de façon fluide et un une-deux composé par le duo Saka-Soares, Aubameyang a agavé la marque pour signer le but du 3-0 et affirmer son doublé.



Sans réelle opposition, Arsenal se relance donc en Premier League avec une victoire qui aura mis du temps à se dessiner mais ne souffre d'aucune contestation. Au classement, les Gunners occupent le dixième rang à 10 points de Manchester United ; pendant que Newcastle pointe à la quinzième place.