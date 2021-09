Premier League : A Chelsea, Thomas Tuchel est toujours sur un nuage

Tout se passe toujours aussi bien pour Thomas Tuchel. Officiellement arrivé à Chelsea le 26 janvier dernier en remplacement du technicien anglais Franck Lampard (43 ans), l'entraîneur allemand, aujourd'hui âgé de 48 ans, n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Au moment où l'ancien coach du Paris Saint-Germain était arrivé, le club londonien n'occupait alors que la neuvième place du classement du championnat d'Angleterre, avec seulement huit petites victoires en 19 rencontres déjà disputées. Quatre mois plus tard, les Blues étaient alors définitivement revenus au premier plan, avec une quatrième place finale, mais aussi et surtout le gain de la Ligue des Champions. A l'issue de ce succès retentissant en C1, Tuchel avait prolongé son bail.

Chelsea est déjà en tête de la Premier League Et alors que parfois, il arrive qu'un contrecoup puisse entraîner un début de saison suivante bien différent et peut-être plus compliqué, il n'en a absolument rien été pour l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. En effet, en ce début de saison 2021-22 de Premier League et après cinq journées déjà disputées, Chelsea s'est déjà emparé de la tête du classement du championnat d'Angleterre, avec un total de treize points glanés sur quinze possibles. Une place de leader occupée à égalité avec Liverpool. A la veille du choc de cette 6eme journée de Premier League, qui aura lieu ce samedi après-midi à 13h30 et qui verra Chelsea accueillir Manchester City, les Blues sont donc évidemment invaincus, pour le moment.

Tuchel n'a perdu que cinq de ses 39 matchs avec Chelsea Sous la houlette de Thomas Tuchel, le club londonien a enregistré un match nul sur la pelouse de Liverpool (1-1), le 28 août dernier, et un total de quatre victoires, le 14 août dernier face à Crystal Palace (3-0), le 22 août dernier sur la pelouse d'Arsenal (0-2), le 11 septembre dernier contre Aston Villa (3-0) et dimanche dernier sur la pelouse de Tottenham (0-3). De son côté, Thomas Tuchel en est désormais à 39 rencontres dirigées sur le banc de Chelsea, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 27 victoires, sept matches nuls et seulement cinq petites défaites. L'entraîneur allemand n'a certainement pas fini de faire briller les Blues.