Premier League : 18 cas positifs au Covid-19 enregistrés

Depuis quelques semaines, la Premier League, comme les autres grands championnats, doit composer avec la présence du coronavirus dans le déroulement de sa saison. Ainsi, au début du mois de décembre, la rencontre qui devait opposer Newcastle à Aston Villa, avait été annulée en raison d' une épidémie sur le terrain d'entraînement des Magpies. Lundi soir, le match prévu entre Everton et Manchester City a connu le même sort, pour le motif d'un pic de joueurs positifs du côté de l'effectif dirigé par Pep Guardiola. Plus tôt, Gabriel Jesus et Kyle Walker avait été forfaits pour le début du Boxing Day.



1479 tests entre le 21 et le 27 décembre en Premier League

Dans un communiqué, la Premier League a donné les premiers chiffres de la période actuelle. "La Premier League peut aujourd'hui confirmer qu'entre le lundi 21 décembre et le dimanche 27 décembre, 1 479 joueurs et membres du personnel des clubs ont été testés pour le Covid-19, peut-on lire dans une déclaration publiée par l'organisation. Parmi ceux-ci, il y a eu 18 nouveaux tests positifs. Les joueurs ou le personnel de club qui ont été testés positifs s'isoleront pendant une période de 10 jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics après chaque série de tests", peut-on lire sur le site officiel de l'instance.