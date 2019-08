Pogba: ''On reste toujours sur ce point d’interrogation''

Le flou entoure toujours la situation de Paul Pogba du côté de Manchester United. Les clubs de Premier League n'ayant plus la possibilité de recruter depuis jeudi dernier, il y a très peu de chances que les Red Devils acceptent de vendre leur champion du monde 2018 au Real Madrid, même en cas d’offre à plus de 150 millions d’euros. Pourtant, le joueur de 26 ans n’affirme pas officiellement qu’il reste en Angleterre...

"Je suis toujours bien quand je joue au football. Je fais ce que j’aime, c’est mon boulot. Je donnerai le maximum à chaque fois que je serai sur un terrain vert. Maintenant, on sait qu’il y a eu des paroles. L’avenir nous le dira. On reste toujours sur ce point d’interrogation", a ainsi lancé "La Pioche", au micro de RMC Sport, après la victoire de MU sur Chelsea (4-0), dimanche à Old Trafford, en ouverture du championnat anglais.

Paul Pogba a en effet largement contribué au succès de la formation d’Ole Gunnar Solskjaer, en réalisant deux belles passes décisives en seconde période. "Je suis à Manchester. Je prends du plaisir avec mes coéquipiers. Je veux toujours gagner les matches, je vais toujours me donner à fond quand je serai sur le terrain", a clamé le milieu de terrain tricolore. Son entraîneur aimerait beaucoup, beaucoup le garder.