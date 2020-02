Pépé doit lâcher les cannes

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Arsenal

D'Unai Emery à Mikel Arteta, en passant par Freddie Ljungberg et même son ancien coach Marcelo Bielsa, le constat est unanime : Nicolas Pépé a le potentiel, ça ne fait aucun doute. Reste à le mettre en pratique. A part une petite série où il a moins joué en décembre, l'ancien Lillois a constamment été titularisé depuis son arrivée cet été chez les Gunners pour 80 millions d'euros, un prix qui a fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club. Et s'il a réussi l'exploit de dribbler Van Dijk pour un de ses premiers matchs, son bilan n'est que de quatre buts en 22 matchs de Premier League, après deux saisons à treize puis 22 buts à Lille.Dans l'immédiat, on peut espérer un avant et un après-Newcastle, face à qui il a rayonné la semaine dernière (4-0). « Si vous prenez les meilleurs joueurs de l'histoire de Premier League, qui ont été extrêmement décevants lors de la première année avant d'exploser lors des cinq saisons suivantes, la liste est longue comme le bras, assurait Arteta avant cette rencontre, en conférence de presse. Il lui faut d'abord la bonne structure derrière lui. Et ensuite, il doit voir les choses beaucoup plus clairement, pourquoi ça arrive et ce qu'il doit faire. Il est en train d'y arriver. C'était une des plus grandes stars en France, là il y a plein de gens qui ne le connaissaient même pas, alors qu'il a coûté un tel prix... »Après la partie, Arteta a insisté : « J'attends juste de la régularité. Etre un ailier en Premier League, ce n'est pas facile. Le plus dur, c'est de faire des différences, et j'espère qu'il va maintenir ce niveau. J'ai aimé le voir défendre, chose qu'il ne faisait pas toujours par le passé. Il en est récompensé dans la surface adverse. »Le mois dernier, Nicolas Pépé approuvait l'approche de son nouvel entraîneur (sur le site du club) : « Je comprends mieux, il m'a expliqué exactement ce qu'il voulait que je fasse, il me montre des vidéos sur l'importance de mon positionnement. Il me dit ce qu'il veut pour que je progresse. » A 24 ans, le feu follet ivoirien reste jeune mais n'est plus un gamin. Son exigence envers lui-même a de quoi rassurer les supporters d'Arsenal. « C'est normal que les gens me critiquent, à moi d'inverser la situation », admettait-il en décembre pour RMC Sport. Plutôt bon passeur (déjà sept passes toutes compétitions confondues, soit plus que ses six passes sur une saison complète en 2017-2018, à Lille), Nicolas Pépé connaît le football et sait très bien ce qu'il faut, à lui comme à tout le monde : des buts.