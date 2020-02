Pep Guardiola (Manchester City) n’accable pas ses joueurs

Manchester City est tombé ce dimanche pour la sixième fois de la saison en Premier League. En déplacement à Tottenham, les Sky Blues se sont inclinés 0-2 alors que dans le jeu ils n’ont pas été inférieurs à leurs opposants. Loin s’en faut. Ils ont même eu le contrôle des débats pendant la plupart du temps et c’est ce qui a fait dire à Pep Guardiola que le résultat final ne reflète guère la performance livrée. « Nous avons bien joué mais avons perdu la partie. Cela est arrivé à nouveau. Ils ont réussi deux tirs et marqué deux buts. Je n'ai pas grand-chose à redire sur la performance. Nous devons l'accepter et l'analyser. Ce n'est pas facile. Nous nous sommes bien comportés, honnêtement », a-t-il déclaré sur Sky Sports.

Guardiola regrette les jaunes pris facilement

Avec ce revers du jour, les Citizens disent définitivement adieu à leurs espoirs de rattraper Liverpool, même si on peut imaginer que peu de monde croyait encore à une remontée avant cette rencontre. Guardiola ne le nie pas, mais il refuse d’en vouloir à ses troupes. « Comment voulez-vous que je sois critique après une pareille performance, a-t-il enchéri. Ça serait une erreur incroyable de dire qu’on a été mauvais. Nous avons créé beaucoup d’opportunités et en a concédé très peu ». Le coach catalan est aussi revenu sur l’expulsion d’Oleksandr Zinchenko, reconnaissant que « ce fut un tournant ». « On s’est pourtant dits à la pause qu’il faudra être prudents, car les avertissements on peut les prendre très vite », a-t-il conclu.