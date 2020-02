Pep Guardiola (Manchester City) fait une grande annonce sur son avenir !

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Angleterre : Manchester City a été exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. L'UEFA a annoncé cette sanction il y a une semaine. Et la presse britannique s'est évidemment interrogée sur les conséquences d'une telle décision, bien que City fasse appel devant le TAS (tribunal arbitral du sport). La situation de Pep Guardiola, entraîneur-star parmi les stars, est un peu plus scrutée que les autres.

Guardiola clame sa fidélité dans une situation critique

Le technicien espagnol a fait preuve d'une grande transparence ce samedi en conférence de presse. "Je veux rester un an de plus. Après, ça va dépendre des résultats. J'ai parlé de mon futur le mois dernier, je suis au club depuis quatre saisons. Si le club est heureux avec moi et tout le groupe, pourquoi ne pas envisager de prolonger le contrat ? Je veux me concentrer sur les trois mois qui viennent, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il faut jouer du mieux possible, gagner nos matchs et ensuite on en parlera". Une annonce qui devrait ravir les fans de Manchester City. Pour rappel, le contrat de Pep Guardiola à City expire en juin 2021.