Pep Guardiola jure fidélité à Manchester City

Les supporters de Manchester City peuvent être soulagés. Leur entraineur, celui qui leur a offert deux titres de champion d’Angleterre en trois ans, ainsi qu’une FA Cup et deux League Cup, n’a pas l’intention de quitter son poste et répondre à une quelconque sollicitation extérieure. Pep Guardiola est bien décidé à poursuivre sa mission à la tête des Citizens et il l’a encore certifié lors de sa dernière conférence de presse. « Si les gens me demandent : « Voulez-vous rester ? » La réponse est, je veux rester. Je n'ai aucune raison de m'en aller. Je suis incroyablement satisfait du travail accompli avec ce club et les joueurs », a-t-il attesté vendredi. L’ex-coach du Barça avait été pressenti, pour rappel, pour retourner au Bayern Munich à l’issue de l’exercice en cours.

Guardiola : « Nous voulons défendre notre titre »

Guardiola a insisté ensuite en précisant que son futur dépend essentiellement de la volonté de ses dirigeants. Tant que ces derniers veulent de lui, il continuera à honorer son contrat. Celui qui l’a paraphé en mai 2018 et qui le lie aux Skyblues jusqu’en juin 2021. « Si le club veut encore de moi la saison prochaine, je veux être ici à 100 % parce que je veux vivre dans cette ville et parce que je connais des gens adorables ici », a confirmé l’ancien coach du Barça. Pour finir, ce dernier a aussi affirmé qu’il n’était pas du tout découragé par l’écart de points qui existe actuellement entre son équipe et Liverpool (9 points), en tête du classement de la Premier League : « Les gens et les spécialistes disent que c'est fini. Mais pourquoi voulez-vous que je pense que c'est terminé ? Jusqu'en mai, nous sommes champions et nous voulons défendre notre titre. » Dimanche, Sergio Agüero et ses coéquipiers ont un autre test important à livrer sur la scène domestique. Ils accueillent Chelsea, l’équipe en forme du moment en Angleterre et qui leur avait infligé leur première défaite de la saison 2018-19.