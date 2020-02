Pays-Bas : Selon Gullit, van Dijk ne gagnera jamais le Ballon d'Or

“If there was a chance to make a stand for a defender, this was the year.”

« Si Baresi ne l’a pas eu alors pourquoi Van Dijk l’aurait ? »

En décembre dernier, et pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi s’est adjugé le prestigieux Ballon d’Or. L’attaquant argentin du Barça a obtenu ce trophée alors qu’il n’était pas le favori numéro un.à sept points seulement de "La Pulga". L’international hollandais a dû déplorer ce dénouement. Et tous ses compatriotes aussi. C’est le cas entre autres de Ruud Gullit. Ce dernier pense même que si Van Dijk n’a pas eu la récompense suprême au terme d’une année aussi exceptionnelle, alors il y a de fortes chances pour qu’il ne la remporte jamais.« Il aurait dû être couronné, et pour moi, le message à travers cette édition du Ballon d'Or, c’est qu’il ne le remporterait jamais (...) On ne peut pas dire que Messi ne le méritait pas, mais s’il y avait une possibilité de primer un défenseur c’était bien cette année », a-t-il confié dans un entretien à Joe.co.uk.Et il doute fortement que la donne puisse changer dans un avenir proche : « Arrigo Sacchi a déjà dit que Van Dijk ne pouvait pas le gagner parce que, sinon, [Franco] Baresi l’aurait déjà eu. Si Baresi ne l'a pas gagné, pourquoi Van Dijk le ferait ? C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il ne le méritait pas, mais il a dit qu'ils ne le donneraient jamais à un défenseur. C’est pourquoi je dis, on dirait presque qu’ils disent « Regardez, vous ne serez plus jamais candidat au Ballon d’Or » ».