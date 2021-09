Pas besoin de Messi et Ronaldo quand on a Kanté

Dimanche soir, Chelsea a signé un grand match face à Tottenham en Premier League. Les Blues l’ont emporté 3-0 et parmi les artisans de ce joli succès il y avait N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français a encore été exceptionnel dans l’entrejeu et il a agrémenté sa belle performance avec un but marqué. Son premier en 49 rencontres de championnat.

« C’est un joueur unique »

Au coup de sifflet final, l’international tricolore a eu droit aux compliments de son coach. A la question si son Frenchie a la même influence qu’un Ronaldo ou un Messi dans leurs équipes respectives, Thomas Tuchel a déclaré : « C'est un joueur de haut niveau. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain avec un grand volume de jeu, de l'intensité, des récupérations balle, un jeu précis, avec ou sans le ballon, des dribbles et même un but ». Le package complet en somme et qui fait de l’ancien Caennais un prétendant au Ballon d’Or.

Tuchel voulait Kanté quand il était en charge du PSG. Il a dû attendre son départ à Londres pour pouvoir enfin le coacher. Et aujourd’hui, il constate chaque jour l’énorme privilège qu’il a : « Je le vois tous les jours à l'entraînement et il est difficile de croire à quel point il est bon. Il ne fait pas de faute dans les récupérations de ballon. Il joue de manière excellente dans chaque jeu de possession à l'entraînement. C'est un gars unique. Il n'y a plus besoin de mots de ma part ». Si même à l’entrainement, Kanté déchire tout alors c’est qu’il doit être de la caste des plus grands.