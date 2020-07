OM : Nkounkou file à Everton

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.

Welcome to #EFC, Niels! 💙



— Everton (@Everton) July 2, 2020

Courtisé par la Juventus et le RB Leipzig

Il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille annonçait les premiers contrats professionnels de cinq membres de son centre de formation : Nassim Ahmed, Richecard Richard, Jorès Rahou, Cheikh Souaré et Aaron Kamardin. Ces signatures, combinées aux prolongations de contrat de Marley Ake et de Lucas Perrin, confirment la tendance actuelle à l’OM, il faudra compter sur les jeunes dans les années à venir. Cependant, certains membres du centre de formation ont décidé de relever de nouveaux challenges loin de la cité phocéenne. C’est le cas d’Isaac Lihadji, qui devrait signer son premier contrat pro du côté du LOSC, mais aussi de Niels Nkounkou, jeune latéral gauche de 19 ans, qui vient de s’engager avec Everton pour les trois prochaines saisons.Barré par la concurrence de Jordan Amavi au poste de latéral gauche, Niels Nkounkou n’a eu que très peu d’occasions de se montrer du côté de la Canebière. Alors que le natif de Pontoise devrait s’entraîner avec l’équipe première de Carlo Ancelotti, il est probable que ce dernier évolue dans un premier temps avec la réserve des Toffees. Courtisé par la Juventus de Turin et le RB Leipzig, le jeune espoir français a donc décidé de rallier l’Angleterre où il retrouvera un autre latéral gauche français, en la personne de Lucas Digne.