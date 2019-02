OL: Dembélé règle ses comptes avec Rodgers

Comme pressenti depuis le limogeage de Claude Puel ce week-end, Brendan Rodgers a quitté le Celtic Glasgow pour devenir le nouvel entraîneur de Leicester.

Une information qui n’a pas manqué de faire réagir... Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais s’est en effet fendu d’une série de tweets en référence aux critiques formulées par son ancien entraîneur au moment de son départ pour l’Olympique Lyonnais.

Brendan Rodgers l’avait en effet accusé d’abandonner le navire sans se soucier du club écossais. Des critiques désormais vues sous un autre angle par les fans écossais.

How we blamed poor Moussa. Turns out the guy was right all along