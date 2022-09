Arrivé au début du mois en tant que joueur libre, Serge Aurier n’a toujours pas disputé la moindre minute avec Nottingham Forest. Dans l’attente de son visa, le latéral international ivoirien n’a d’autre choix que de patienter avant de fouler de nouveau les pelouses de Premier League, un championnat que l’ancien Parisien connaît déjà comme sa poche pour avoir évolué quatre années durant à Tottenham. L’entraîneur de Forest, Steve Bruce, a fait le point sur la situation de la recrue cette semaine en conférence de presse.

Bruce : « L'issue est proche »

« L’issue est proche. Il est déjà avec nous. Cela [la délivrance du visa] a pris un peu plus de temps que nous l'aurions espéré (...). Mais nous y sommes presque », a assuré le technicien anglais, qui voit en Aurier (29 ans) une doublure de Neco Williams, voire plus si affinités. « C'est un joueur assez polyvalent. Il peut jouer arrière droit, ailier et même arrière central droit. Il a de l'expérience en Premier League et dans les grands matchs, à la fois sur la scène internationale et nationale. Cela donne de la concurrence pour ces postes, car nous avions besoin de consistance supplémentaire à certains postes », s’est félicité le coach des actuels 19es et avant-derniers de Premier League.