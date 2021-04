Une touche en Angleterre pour cet ancien joueur du PSG qui cartonne en Bundesliga. Cette saison, il a enchaîné les bonnes prestations sous le maillot du RB Leipzig. Avec six buts et cinq passes décisives en 21 rencontres de Bundesliga, ce milieu de terrain intéresserait un club en Angleterre. Christopher Nkunku est dans le viseur d'une équipe londonienne. En effet, Arsenal apprécierait les qualités techniques et physiques du joueur.

Arsenal vise l'ancien du PSG, Christopher Nkunku !

D'après Sky Germany, Arsenal se serait mis sur les rangs pour acquérir le joueur pour l'année prochaine. Les dirigeants londoniens auraient déjà pensé à une offre pour dénicher Christopher Nkunku. Il faudra néanmoins débourser une sacré montant afin de s'imposer dans ce dossier. Selon le Transfermarkt, l'ancien joueur du PSG est évalué à une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Christopher Nkunku s'avérerait être une cible très convaincante pour les Gunners.