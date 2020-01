Newcastle surprend Chelsea / Premier League (J23)

Si Chelsea a dominé la première période, il y a eu des opportunités des deux côtés du pré.. Peu après la demi-heure de jeu, c'est Kanté qui rétorquait en offrant aux Blues leur premier tir cadré de la partie dans un angle difficile. Dubravka repoussait près de son poteau gauche. Mais les Londoniens ne parvenaient pas à faire fructifier leur statistique de possession avantageuse.Alors que Manchester City et Arsenal ont été contraint au nul plus tôt dans la soirée dans leurs rencontres respectives,À un quart d'heure du terme et sur une action initiée par Jorginho, Tammy Abraham évitait Dubravka, mais ne parvenait pas à marquer du pied gauche dans le but vide. Une grosse frappe d'Emerson Palmieri flirtait avec la lucarne opposée, mais ça ne rentrait pas toujours pas. Les Magpies faisaient frissonner les Blues avec un premier coup de semonce de Joelinton qui passait juste à côté à deux minutes du terme. Chelsea vacillait après avoir tant dominé et c'est finalement Hayden qui crucifiera les Blues à 94e minute de la tête sur un centre de Saint-Maximin, qui revenait de blessure, suite au premier corner de Newcastle. Un scénario cruel pour les hommes de Frank Lampard, qui avaient mené aux points pendant toute la partie pour tomber par KO dans ses ultimes instants.