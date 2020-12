"Je n'ai aucun problème, j'adore ma vie ici", annonce Saint-Maximin



Dans un LIVE sur Instagram, Allan Saint-Maximin vient de démentir les informations sorties aujourd'hui à son sujet. pic.twitter.com/mbiFZs3XBy

— Vines Foot (@vinesfoot) December 21, 2020

Plus tôt dans la journée de ce lundi, Allan Saint-Maximin était au centre de rumeurs au sujet d'une possible contraction du Covid-19. La presse anglaise (Sky Sports) annonçait qu’il avait contracté une forme grave du virus mais ce lundi soir, l'ailier a clarifié son cas sur le plan physique et moral, alors qu'il n'a plus été vu sur un terrain depuis le 21 novembre et le revers des Magpies contre Chelsea (0-2).. C’est fatigant de voir des sottises pareilles de partout, alors que je vais très bien. Et je pense que ça se voit, je n’ai pas une tête à être affecté par quoi que ce soit", a-t-il affirmé, lors d'un direct sur Instagram.Les hypothèses d'une possible mauvaise relation avec son entraîneur, Steve Bruce, ont été balayées par l'ancien élément de l'OGC Nice, qui a clamé posséder de bons rapports avec son coach. "Vous devez savoir certaines choses, je vais bien, je n’ai aucun problème, je vais bien.", a conclu le joueur.Son coach a confirmé, avant ce direct, que Saint-Maximin n'allait pas disputer la rencontre entre Newcastle et Brentford, mardi soir lors du quart de finale de League Cup (18h30). Douzième de Premier League, Newcastle aura ensuite deux matchs de gala afin de terminer l'année 2020 : un déplacement sur la pelouse de Manchester City, le 26 décembre, puis la réception de Liverpool, le 30.