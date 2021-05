Ils y sont presque. Alors qu’ils n’ont plus été classés au-dessus de la 15e place depuis fin décembre, les Magpies, actuels 17es, peuvent assurer leur maintien lors de cette 35e journée, s’ils l’emportent vendredi contre Leicester et que Fulham, 18e à neuf longueurs, ne parvient pas à battre Burnley deux jours plus tard. Un maintien que les hommes de Steve Bruce auraient pu obtenir dès dimanche dernier. Mais Arsenal est venu s’imposer 2-0 à St. James Park. Et même le chouchou français des fans de Newcastle n’a rien pu y faire.



"Ces dernières semaines, Allan Saint-Maximin a réalisé toutes sortes de choses magiques, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui, confiait Bruce après la défaite face aux Gunners. Je pense qu’il a dû jouer trop bas aujourd’hui, il était un peu frustré et il est redescendu." Un constat plus qu’une critique de la part du contesté entraîneur des Magpies, qui déclarait quelques semaines auparavant que la saison aurait sans doute été plus simple s’il avait pu compter sur son Français de manière plus régulière.



Car s’il a souffert de plusieurs petites blessures lors de cet exercice 2020-2021, l’ancien Niçois a surtout été touché par une forme sévère de Covid, ce qui lui a fait rater onze matchs consécutifs entre novembre et janvier. Et son équipe en a perdu sept, s’enfonçant progressivement dans les profondeurs du classement. Et si son temps de jeu a d’abord été limité à son retour, il a su se montrer décisif au meilleur moment.

"Cela ne devrait pas être la place de Newcastle"

Passeur décisif et buteur à Burnley le mois dernier lors d’une victoire importantissime en vue du maintien (1-2), il avait aussi été à l’origine de l’ouverture du score six jours plus tard contre West Ham (3-2), signantface à une équipe à la lutte pour la Ligue des Champions.en 21 matchs de Premier League (15 titularisations), il est régulièrement annoncé dans le viseur de clubs plus huppés, comme Naples ou Tottenham l’an dernier.Mais Saint-Maximin, qui a prolongé à l’automne jusqu’en 2026, se sent bien à Newcastle, où il a vite été adopté par les supporters., assure-t-il ainsi dans le journal du NUFC.Et j’espère que nous ne nous battrons plus pour ne pas descendre. Car cela ne devrait pas être la place de Newcastle." Un discours ambitieux de la part du joueur de 24 ans, qui a déjà connu six clubs professionnels dans trois pays différents (Saint-Etienne, Monaco, Hanovre, Bastia, Nice et donc Newcastle), et semble aujourd'hui décidé à se poser.