Le Brésilien Bruno Guimaraes a inscrit deux buts lors de l'impressionnante victoire 5-1 de Newcastle sur Brentford en Premier League le week-end dernier. L'ancien Lyonnais a récemment été interrogé sur les rumeurs qui l'ont lié à un départ aux champions européens du Real Madrid cet été.

Guimaraes rassure Newcastle

Il a déclaré dans les colonnes du Mirror : "Je me sens chez moi ici ! Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est agréable. C'était juste une conversation, mais ce n'est rien. Je n'ai jamais douté du projet. J'y ai cru dès le début. J'ai toujours voulu jouer en Premier League et je m'y plais. Le terrain m'aime et je les aime. Sans blague, je suis chez moi ici. Je dois continuer. Je pense que nous avons une équipe pour continuer. Nous devons profiter du moment présent, mais tous les matchs de Premier League sont difficiles. C'est un début."