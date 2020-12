Newcastle : Deux cas de Covid-19 préoccupants

Le Covid-19 a durement sévi ces dernières semaines du côté de Newcastle (13eme), obligeant même le club à fermer ses infrastructures, suspendre ses entraînements et reprogrammer la rencontre face à Aston Villa. Le virus a depuis, perdu de son influence au sein des Magpies puisque ces derniers ont pu joué contre West Bromwich Albion le week-end dernier (victoire 2-1). À l'occasion du déplacement de ses joueurs sur la pelouse de Leeds ce mercredi (19h), Steve Bruce est revenu sur la situation traversée par son club en conférence de presse. Il y a notamment précisé être tout de même inquiet pour deux membres du club ainsi que deux de ses joueurs dont il n'a pas divulgué les identités. « Ils ne se sentent pas bien du tout », a révélé l'ancien défenseur central de Manchester United.

🗣 "It does look as if we've overcome it."

Steve Bruce on the Covid-19 outbreak at #NUFC's training centre as he previews tomorrow's trip to Leeds.



— Newcastle United FC (@NUFC) December 15, 2020

« Les joueurs et le personnel ont eu trois tests négatifs au cours des six derniers jours, il semble donc que nous ayons surmonté ce problème » a rassuré dans un premier temps le technicien anglais avant de revenir sur deux cas exceptionnels. « Mais nous avons deux joueurs en particulier qui ne se sentent pas bien du tout et deux membres du personnel qui sont encore mal en point. Nous sommes soulagés que personne d'autre ne l'ait eu, mais nous sommes également inquiets pour les membres du personnel et deux joueurs sur lesquels cela a encore un effet néfaste. » Le sujet sur les conséquences du Covid-19 sur les sportifs est encore une question épineuse pour de nombreux spécialistes. En effet, les cas diffèrent en fonction des patients malgré des aptitudes physiques plutôt similaires. Chaque sportif voit son corps réagir différemment face au virus et tous ne s'en sortent pas avec les mêmes séquelles. Certaines personnes mettent du temps à s'en remettre alors que d'autres peuvent reprendre la compétition assez rapidement, après avoir passé les tests d'efforts nécessaires.