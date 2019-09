MU, quand ça ne veut pas...

A la recherche d’une victoire à Old Trafford depuis 2006, Arsenal devra encore patienter avant de s’imposer à nouveau dans le Théâtre des Rêves. Mais le match nul 1-1 obtenu lundi soir par les hommes d’Unai Emery face à ceux d’Ole Gunnar Solskjaer est toutefois plus positif pour les Gunners que pour les Red Devils. Notamment pour leur entraîneur norvégien, plus que jamais sur la sellette après cette nouvelle contre-performance.

Les gars doivent réagir et mieux jouer que ça David De Gea

Car MU, 10e du classement avec 9 points en 7 journées, réalise tout simplement son pire début de saison depuis 30 ans ! Contre Arsenal, Pogba et ses partenaires ont pourtant ouvert le score sur une frappe splendide de McTominay en-dehors de la surface (1-0, 45e), alors que Guendouzi avait manqué de marquer sur l’action précédente, après un premier arrêt de De Gea face à Saka. Sous une pluie battante, c’est Pereira qui s’était procuré la toute première occasion, sur le premier tir cadré de la rencontre, repoussé par Leno (29e).

Les visiteurs, désormais 4e avec seulement 3 points de plus que leurs hôtes, ont finalement réussi à égaliser juste avant l’heure de jeu, grâce au 7e but en autant de matches d’Aubameyang. L’international gabonais, servi par Saka, venait tromper De Gea d’une balle piquée (1-1, 58e), un but finalement accordé par l’arbitre grâce à l’aide de la VAR, Maguire couvrant l’ancien Stéphanois. Et il n’y aura pas d’autre but dans cette rencontre, malgré une tentative de Pereira (73e) et surtout un coup franc de Rashford sorti par Leno dans le temps additionnel (90e+1). "On est Manchester United, et on doit gagner ces matches. Les gars doivent réagir et mieux jouer que ça. On est une équipe mais on doit s’améliorer", pestait au micro de Sky Sports un De Gea dépité au coup de sifflet final.