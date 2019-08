MU en feu !

Si Manchester United n’a recruté aucun nouveau prodige offensif jeudi lors du dernier jour du mercato en Angleterre (malgré la vente de Romelu Lukaku), les Red Devils débutent la Premier League de la meilleure des manières. Ole Gunnar Solskajer le clame depuis sa prise de fonctions, le coach norvégien accorde beaucoup de confiance à ses joueurs et ces derniers ont réalisé un match plein lors de la venue de Chelsea, dimanche à Old Trafford, pour une victoire 4-0 !

Les internationaux français ont animé ce choc et Kurt Zouma a d'abord plombé son équipe. Le défenseur central fauchait Marcus Rashford pour lui offrir l’ouverture du score sur penalty (18e). Menés au score, alors que leur jeune avant-centre Tammy Abraham avait touché le poteau d’entrée (4e), les hommes de Frank Lampard auraient pu égaliser à de nombreuses reprises, mais David De Gea était vigilant sur des tentatives lointaines et était également sauvé par sa transversale sur une frappe d’Emerson (40e).

Avec plus d’espaces après la mi-temps, les joueurs offensifs de MU en ont profité pour faire parler la poudre. Installé en pointe depuis la pré-saison, Anthony Martial a manqué d’inspiration avec la balle mais a ouvert son compteur à la réception d’un centre d’Andreas Pereira (65e). C’est surtout Paul Pogba qui a été formidable, en réalisant une ouverture magnifique pour Marcus Rashford sur le 3e but (67e), avant de remonter le terrain et servir Daniel James pour la dernière réalisation (81e).

En face, Christian Pulisic (58e), Olivier Giroud (66e) et N’Golo Kanté (73e) sont entrés en jeu en seconde période sans pour autant relancer la machine des Blues. Heureusement pour le nouvel entraîneur en place, l'ailier américain et l'avant-centre français changeront le visage offensif de son équipe, alors que le milieu de terrain fera une paire redoutable avec Jorginho dans le 4-2-3-1 mis en place. Seule la défense, abandonnée par David Luiz, semble bien friable...