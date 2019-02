Mourinho et ses critiques déguisées sur Pogba

Démis de ses fonctions en décembre dernier, José Mourinho se garde bien de dire du mal de Manchester United. Et pas seulement parce que depuis son départ, les Red Devils apparaissent transfigurés, Ole Gunnar Solskjaer, son successeur, pouvant même se targuer d’un nouveau record en Premier League avec pas moins de 26 points pour ses dix premiers matches sur le banc mancunien.

La discrétion de l’entraîneur portugais au sujet de son ancien club tient bien plus à l’accord de confidentialité signé avec les dirigeants mancuniens en contrepartie du versement de ses indemnités de licenciement. Le Special One n’en parvient pas moins à décocher quelques flèches à destination de Paul Pogba, avec lequel l’ancien Madrilène entretenait une profonde inimitié.

Pogba, un "leader négatif" ?

"Vous avez maintenant une génération de joueurs qui ne sont pas que des joueurs, mais tout un package. Vous avez le joueur, la famille, l'agent, l'entourage, le directeur de la communication, a-t-il ainsi déploré dans les colonnes du Telegraph au sujet de la nouvelle génération. Parfois, vous avez même le propre staff médical du joueur, et dans les situations extrêmes il a même son préparateur physique individuel. Quand vous avez ce joueur, vous avez toutes les distractions autour..."

Pour la presse anglaise, il ne fait aucun doute que le champion du monde français était visé. Et il en serait de même lorsque José Mourinho évoque les "leaders négatifs" dans une équipe. "Quand on parle de leaders dans le football, les gens pensent toujours à des leaders positifs. Mais un leader négatif est aussi un leader. Et tous les leaders que vous rencontrez sur votre chemin ne sont pas forcément de gentils leaders qui vous aident à accomplir vos objectifs...", a-t-il en effet ajouté.