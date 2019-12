Mourinho écoeuré par les actes racistes qui ont touché Rüdiger

Mourinho and Lampard react to alleged racist chanting at Spurs v Chelsea pic.twitter.com/DlPAN6sR9e

Le choc Tottenham - Chelsea, remporté par les Blues (2-0) ce dimanche après-midi au Tottenham Hotspur Stadium, a été marqué par des [LINK url="https://sports.orange.fr/football/angleterre/article/chelsea-rudiger-cible-de-chants-racistes-face-a-tottenham-CNT000001miIC6.html"]actes racistes[/LINK]. Les auteurs de ces gestes ont ciblé le défenseur adverse Antonio Rüdiger en deuxième période. En conférence de presse d'après-match, José Mourinho, très affecté, est revenu sur ces événements. « Ca me rend triste. Je déteste le racisme dans la société et dans le football. Le club est très concerné par ces sujets et je suis certain qu'il fera une enquête interne pour tirer ça au clair » a-t-il déclaré. Sur le moment, l'arbitre de la rencontre a parlé aux joueurs, puis aux capitaines et aux entraîneurs avant d'arrêter temporairement la partie. Le speaker du match a quant à lui fait passer un message dans le stade pour demander l'arrêt de ces actes.L'infrastructure des Spurs a déjà abrité des actes racistes récemment. Lors de la réception de Burnley le 7 décembre, un supporter visiteur de 13 ans avait été expulsé du stade pour [LINK url="https://sports.orange.fr/football/angleterre/article/burnley-une-enquete-ouverte-pour-racisme-a-l-encontre-d-un-supporter-de-13-ans-exclu-CNT000001lYp9I.html"]un comportement raciste[/LINK] envers Heug-min Son.