Mohamed Salah est-il sous-coté ?

Alors qu’il fêtera son 30e anniversaire en juin prochain, Mohamed Salah est sans doute dans la forme de sa vie. Avec neuf buts en autant de matchs toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de Premier League a marqué les esprits avant la trêve internationale grâce à une réalisation extraordinaire lors du spectaculaire match nul entre Liverpool et Manchester City (2-2), délivrant également une passe décisive à Sadio Mané sur l’ouverture du score.



Une prestation et un début de saison qui a marqué les esprits et déclenché l’admiration des observateurs. A commencer par celle de Ian Wright, l’ancien attaquant d’Arsenal et des Three Lions. "Pour moi, il est aujourd’hui dans la forme de sa vie, et c’est probablement le meilleur joueur à évoluer en Europe actuellement", a-t-il ainsi confié sur Optus Sport. Pour le meilleur buteur du championnat d’Angleterre en 1992, l’Egyptien est tout simplement "sous-coté".

Ian Wright : "On ne lui donne pas assez de crédit"

"Parce qu’on compare ce qu’il fait à ce que peuvent faire Ronaldo et Messi. C’est toujours leur ère, et ils nous ont habitués aux superhéros sur les terrains de football. Mais Salah réalise aussi des choses incroyables, et de manière régulière. Donc je pense qu’on ne lui donne pas assez de crédit", estime ainsi Wright. Ramy Abbas Issa, l’agent de l’ancien joueur de la Roma, débarqué sur les rives de la Mersey en 2017, semble aussi estimer que son poulain n’est pas suffisamment reconnu à sa juste valeur. Notamment financièrement parlant.



Il demanderait ainsi une importante revalorisation salariale pour le numéro 11 des Reds, sous contrat jusqu’en 2023. Les discussions seraient toujours en cours, et la prolongation de l’Egyptien constituerait l’une des priorités du club de Jürgen Klopp. Vu le niveau auquel évolue l’actuel meilleur buteur de Premier League, mais aussi la difficulté de lui trouver un successeur du même acabit, il semblerait que la solution la plus sage est en effet d’étendre encore son bail. S’il n’a pas d’envies d’ailleurs, alors que son nom circule régulièrement en Liga ou au PSG…