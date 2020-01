Mikel Arteta, des bonnes résolutions qui tiennent encore

Mikel Arteta a lancé son mandat à la tête d'Arsenal avec un nul contre Bournemouth le jour du Boxing Day (1-1). Un mois et un jour plus tard, le successeur d'Unai Emery et ses hommes retrouvent les Cherries dans un match de FA Cup. Et si beaucoup de choses ont changé, l'Espagnol est encore loin d'avoir fait le tour de la question. Tout n'a pas été parfait depuis sa prise de pouvoir mais les efforts sont à souligner. Les Gunners peinent toujours à intégrer la première moitié du classement mais ils se battent pour y parvenir. Les coéquipiers de Matteo Guendouzi n'ont gagné que deux matchs (dont un de FA Cup), mais ils n'en ont perdu qu'un. Surtout, l'actuel dixième de Premier League a désormais accepté sa situation. Même si les résultats ne sont pas immédiats, le climat est beaucoup moins pesant autour d'un tacticien qui veut créer une identité de jeu. « Nous voulons revenir aux valeurs de l'ancien Arsenal. Retrouver un fighting spirit et un jeu de possession pour avoir le contrôle du jeu » a vanté Mesut Özil sur le site officiel de son club. Cette volonté est la première étape sur la voie de la guérison. La joie est de retour à Arsenal !

Si l'évolution n'est pas évidente d'un point de vue comptable, les avancées idéologiques sont réelles. Arsenal commence à trouver son identité et joue en équipe. Autant sur les phases défensives avec un pressing collectif haut qu'en attaque avec un jeu sur toute la largeur du terrain. Le projet de jeu ambitionné par le disciple de Pep Guardiola semble faire l'unanimité. Tout le monde y adhère et fait les efforts nécessaires pour le mettre en application. C'est parfois encore un peu juste et surtout tôt pour juger mais certaines séquences ont de quoi donner de l'espoir. La victoire sur Manchester United est notamment pleine de promesses (2-0). Défensivement, Arsenal est mieux organisé et encaisse moins de buts : 1,16 but par match de Premier League avec Arteta contre 1,44 avant son arrivée. Même s'ils manquent encore d'efficacité, les partenaires d'Alexandre Lacazette se procurent aussi plus d'occasions. Des progrès rendus possibles par une stratégie calquée sur les joueurs disponibles et non l'inverse. Le jeu dans les petits périmètres voulu par Mikel Arteta permet à certains éléments de renouer avec leurs standards. C'est le cas de Mesut Özil qui profite de sa liberté retrouvée pour renouer avec ses qualités de créateur. Au milieu de terrain, la paire Granit Xhaka-Lucas Torreira tient bon. Le premier s'est partiellement réconcilié avec l'Emirates Stadium alors que le second est de retour dans le onze de départ. Ensemble, ils maîtrisent l'entre-jeu. En défense, David Luiz a retrouvé un statut de leader. Plus globalement, c'est la confiance qui revient dans le nord de Londres. Sokratis l'a avoué après la victoire sur Manchester United, « la joie est de retour ». Cet état d'esprit permet à tout le monde d'évoluer à son vrai niveau. Et à certain ,comme le jeune Gabriel Martinelli qui reste sur deux buts, de se révéler. Tout le monde essaye de tirer dans le même sens et c'est Mikel Arteta qui en profite. Son message passe bien et les supporters sont de retour derrière l'équipe. La prise de conscience a eu lieu. Cette année de transition est déjà à oublier alors autant en profiter pour reconstruire petit à petit. Retrouver Bournemouth en FA Cup ce lundi sera un bon moyen d'évaluer la situation après 32 jours.