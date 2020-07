Mercato : Quand José Mourinho a empêché Glen Johnson de rejoindre l'OL en déchirant son contrat

Glen Johnson

Le changement d'avis de Mourinho



❌ “I asked Mourinho to let me go & for 6 months he said no.”

🇫🇷 “Eventually he agreed to let me go on loan & I told him Lyon wanted me.”



😫 “I signed for Lyon but he ripped the contract up in front of me.”



, lors du départ de Mourinho vers le Real Madrid., l'ancien élément de Chelsea, a reconnu avoir vécu un épisode difficile avec le technicien portugais, alors que Mourinho dirigeait les Blues. Il s'est confié à talkSPORT sur le sujet avec une anecdote surprenante.Il est revenu sur le comportement de Mourinho quand le joueur a failli rejoindre l'OL et la Ligue 1. "Pendant six mois, il ne m’a pas laissé partir, puis j’ai réussi à lui faire accepter de me laisser partir en prêt. Il voulait que j’aille dans une équipe de Ligue des champions pour acquérir de l’expérience.Il a dit qu’il voulait que je reste en Premier League, alors je suis allé à Portsmouth et, évidemment, j’ai commencé à jouer et j’ai montré ce que je pouvais faire", a commenté Johnson.