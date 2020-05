Mercato : James proche de l'Atletico ?

Les rumeurs fiables

Ça va se faire

Les rumeurs loin d'être fiables

A la recherche d’un défenseur latéral droit pour remplacer Thomas Meunier, sur le départ, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Nelson Semedo . Selon Catalunya Radio, le FC Barcelone ne serait pas contre le fait de laisser partir son international portugais de 26 ans (29 matchs cette saison toutes compétitions confondues) si un club est prêt à débourser 50 millions d’euros. Mais l’Inter Milan et Manchester City sont également à l’affût pour tenter de récupérer le protégé de Jorge Mendes.N’entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid (13 matchs cette saison toutes compétitions confondues, 1 but),pourrait rejoindre le voisin Atlético. « Le Real Madrid doit laisser partir James et les mêmes sources qui m’avaient annoncé qu’il irait au Bayern m’ont confirmé que le transfert était fait à 80% », a annoncé le directeur de la radio colombienne Blu Radio Javier Hernandez Bonnet. Le milieu international colombien de 28 ans avait déjà failli signer chez les Colchoneros l’an passé, alors qu’il revenait d’un prêt de deux saisons au Bayern.Selon France Football, l’AS Saint-Etienne a jeté son dévolu sur l’attaquant d’Epinal, qui va s’engager très prochainement avec les Verts. L’Ivoirien de 22 ans, formé à Lorient puis parti à Schiltigheim et Epinal, a été, avec quatre buts en quatre matchs, dont deux contre Lille et un contre St-Etienne. C’est justement lors de ce quart de finale remporté 2-1 par les Verts qu’il avait tapé dans l’œil de Claude Puel.Joueur du Bayern Munich depuis cinq saisons,(24 ans en juin) va-t-il quitter la Bavière cet été ? Selon Sky Deutschland, la très probable arrivée de Leroy Sané (Manchester City) au Bayern pourrait contraindre l’international français (24 matchs cette saison, 5 buts) à faire ses valises, et pas moins de trois gros clubs sont sur le coup : le Real Madrid (pour remplacer Gareth Bale) , le FC Barcelone et Manchester City (Guardiola l’a déjà coaché en 2015-16).Arrivé à Lyon il y a deux ans, après être passé par Fulham et le Celtic, et si Moussa Dembélé retrouvait la Grande-Bretagne ? Selon les informations du Daily Star, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais (22 buts en 42 matchs cette saison). Les Red Devils auraient observé l’international espoir français de 23 ans au moins trois fois sur les six derniers mois avant la suspension de la saison. Manchester United est prêt à offrir 68 millions d’euros au club de Jean-Michel Aulas, qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine et aura du mal à conserver ses meilleures éléments.