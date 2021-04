L'épisode de Liverpool, Nabil Fekir semble l'avoir enfin digéré. Tout juste sélectionné avec l'équipe de France pour le Mondial 2018, le milieu de terrain devait rejoindre Liverpool mais son départ de l'Olympique Lyonnais a finalement été avorté à la dernière minute.



Aujourd'hui en pleine forme avec le Betis Séville, Nabil Fekir est revenu sur cette épisode douloureux. "Tout ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, mais c'est le destin. Après il y a des choses qui ont été dites à ce niveau-là, qui ont fait du mal à ma famille", a t-il déclaré dans un entretien à beIN SPORTS, en accusant lourdement son ancien agent, Jean-Pierre Bernès.

Fekir : "C'est du foutage de gueule"



"Il a dit que ma famille était venue, qu'elle voulait des commissions. Un jour avant de jouer contre les États-Unis, à Lyon, mon agent me dit: On signe demain. Et moi dans ma tête j'allais signer après le Mondial. C'est du foutage de gueule ! Mais c'est pas grave, c'est comme ça...", a lâché le joueur formé à l'OL.



Alors que Nabil Fekir est finalement resté à l'OL une saison de plus en raison de son départ avorté chez les Reds, il précise qu'"en rien" sa famille n'est intervenue dans le transfert.