Arsenal est intéressé par la signature de Douglas Luiz, le milieu de terrain d'Aston Villa. L'équipe de Mikel Arteta est en assez bonne forme ces derniers temps et les Gunners sont prêts à dépenser de l'argent lors de la fenêtre d'hiver, et le manager espagnol veut jouer en Ligue des Champions la saison prochaine.

Arsenal ambitieux sur le marché

Selon ESPN, les Gunners veulent s'assurer les services du milieu de terrain défensif afin de combler le vide laissé par le départ de Thomas Partey et Mohamed Elneny pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux hommes manqueront cinq matches à cause de la CAN. Avec Ainsley Maitland-Niles qui se dirige également vers la porte de sortie, Arteta n'aura que Granit Xhaka et Albert Sami Lokonga disponibles à ce poste. Cette situation signifie qu'Arsenal doit agir rapidement dans la fenêtre de transfert s'il veut avoir suffisamment d'options au milieu du terrain et Luiz, 23 ans, est un joueur que l'entraîneur principal d'Arsenal admire.