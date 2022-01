Mercato : Chelsea également sur Trippier ?

Chelsea pourrait s'offrir Kieran Trippier de l'Atletico Madrid lors de ce mercato d'hiver, alors que la crise des blessures s'aggrave à Stamford Bridge. L'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, devrait être privé des deux blessés Reece James et Ben Chilwell pour une période prolongée en vue de la seconde moitié de la saison 2021/22. Ces absences pourraient obliger Tuchel à puiser dans la fenêtre de transfert de janvier, la star anglaise étant une cible émergente au mercato dans les semaines à venir.

L'Atlético demande beaucoup pour Trippier

Selon les informations de The Guardian, Chelsea est prêt à défier ses rivaux Manchester United et Newcastle pour le joueur de 31 ans. Diego Simeone souhaite conserver son arrière droit de premier choix dans la capitale espagnole, mais Trippier a indiqué sa préférence pour un retour en Angleterre, après avoir atteint son objectif de remporter un titre de Liga en 2021. Si une équipe de Premier League souhaite s'attacher les services de Trippier dans les semaines à venir, l'Atletico devrait exiger une rémunération de l'ordre de 25 millions de livres sterling.